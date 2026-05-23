歌手のBoAが、日本デビューから25周年を迎える5月30日に、独立後初となる新曲「Ain’t No Hard Feelings」を配信リリースすることが決定した。同日にはYouTubeにてミュージックビデオのプレミア公開も実施される。【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA2001年5月30日に日本デビューを果たし、以降アジアを代表するアーティストとしてシーンを牽引してきたBoA。25周年という節目に合わせて発表される同作は、BoAに