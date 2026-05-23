◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は初顔合わせの東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）に敗れて10勝4敗に後退した。立ち合いから右が差せず、土俵際まで追い込んだが、左を差されてすくい投げを食らった。今場所は2日目から3連敗も、5日目から9連勝と立て直したが、痛恨の黒星となってしまった。幕内2場所目の藤凌駕は初の2ケタ10勝目を挙げた。