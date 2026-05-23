帰国し取材に応じる鈴木淳之介＝23日、羽田空港サッカーW杯北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた22歳の鈴木淳之介が23日、帰国した羽田空港で取材に応じ「初めての舞台なので、とにかく思い切りやれればいい」と、6月開幕の大舞台へ意気込みを口にした。湘南に所属していた昨年6月に日本代表デビュー。同7月に海外移籍し、代表にも定着した。激動の1年を「まさか自分がここまで来られるとは想像もできなかった」と振り返る。