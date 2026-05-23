6失点した1回を投げ終え、ベンチに戻るDeNA・入江。このまま降板した＝横浜ヤクルトが先発全員の11安打で快勝し、貯金を今季最多の11とした。一回にオスナ、古賀の適時打など打者一巡の猛攻で6点を奪った。高梨が7回無失点で4勝目。DeNAは先発の入江が誤算で、投打にいいところがなかった。