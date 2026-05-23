7回広島1死一塁、坂倉が右中間に勝ち越し二塁打を放つ＝バンテリンドーム広島が逆転勝ち。2―3の四回に石原のソロで追い付き、七回に坂倉の適時二塁打で勝ち越し。九回にはモンテロの適時打で加点した。森下が6回3失点で今季3勝目。中日は大野が6回3失点と粘るも、2番手の吉田が打たれた。