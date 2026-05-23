西武がオリックス戦の連敗を6で止めた。二回にカナリオの適時打で先制し、2―1の五回は長谷川の適時二塁打などで2点。五回途中から継投で逃げ切り、2番手の上田がプロ初勝利。オリックスは高島が四回途中2失点で初黒星。