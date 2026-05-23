◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 7-6 楽天(23日、楽天モバイルパーク)ここまで4連敗中だった楽天。9回表を4点リードで迎えるも、逆転負けを喫しました。この回のマウンドにあがったのは藤平尚真投手。先頭で打席に迎えたのは、この日もホームランを放ち3試合連続本塁打としていた山口航輝選手でした。そんな山口選手に対しては四球で出塁を許し、続いて打席に迎えたのは、こちらもこの日ホームランを放っていた井上広大選手。ヒット