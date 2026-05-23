◇パ・リーグ楽天6―7ロッテ（2026年5月23日楽天モバイル）楽天がまさかの逆転負けを喫した。6―2と4点リードの9回。セーブシチュエーションではない場面ながら守護神・藤平がマウンドに上がった。しかし5月15日のソフトバンク戦以来、中7日と間隔が空いた影響が出たのか。先頭打者への四球から1死満塁とし、小川、友杉の連続適時打で1点差に迫られた。さらに西川の打席で暴投。同点に追い付かれると、西川には左翼