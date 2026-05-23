グレーターベイ航空は、香港〜沖縄/那覇線を7月11日に新規開設する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機またはボーイング737-9型機を使用する。所要時間は香港発が2時間20分から2時間45分、沖縄/那覇発が2時間30分から2時間45分。運航期間は10月24日まで。7月17日・31日、8月14日・28日を除く。同路線はこの他に、香港エクスプレス航空と香港航空が運航している。■ダイヤHB337沖縄/那覇（12：50）〜香港（14：35