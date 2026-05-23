全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のベトナム料理カフェ『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』です。新たな味覚の扉が開ける、ベトナム式コーヒータイム世界でも有数のコーヒー産地で、カフェ文化も盛んなベトナム。その北部出身、ドイエンさんが丁寧に手作りする料理が人気。中でも卵黄とコンデンスミルクをトロトロに泡立ててのせる「エッグコ