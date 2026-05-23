J３のザスパ群馬は５月23日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aの最終節でJ３のSC相模原とホームで対戦した。11分に中野力瑠が先制点を挙げると、45分に百田真登、その３分後に西村恭史が追加点を奪取。49分、51分に失点して１点差に詰め寄られるも、その後にリードを広げる。60分に小西宏登、64分に米原秀亮、70分に玉城大志、86分に中島大嘉がネットを揺らす。最後まで攻撃の手を緩めず、７−２で圧勝した。&#