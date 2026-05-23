ジャマイカとのプレーオフを制してW杯のチケットを掴んだコンゴ代表(C)Getty Images歴史的な世界大会に向けた緊張感が高まっている。現地時間5月22日、『ESPN』など米複数メディアが報じたところによれば、現地当局は、来月12日から始まる北中米ワールドカップ（W杯）に出場するコンゴ民主共和国代表に対して、同国国内で起きているエボラ出血熱の流行を受け、入国前に21日間の隔離措置を取る必要があると明らかにした。【動画