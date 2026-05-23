ホワイトソックスの元監督が村上について語っている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月22日、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打3打点2四死球の成績だった。チームは9−4で勝利している。【動画】打点トップも見えた！村上宗隆、走者一掃の適時二塁打をチェック村上は4回の第3打席、二死満塁のチャンスで左翼への走者一掃の3点適時二塁打を放ち、今季36打点。打点ランキング