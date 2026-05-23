元AKB48の柏木由紀さんは5月22日、自身のInstagramを更新。十二単姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】柏木由紀、美し過ぎる十二単姿を披露！「ゆきりん和服似合うね」柏木さんは「『三重においーさ 伊勢参宮街道おかげ旅（全6話）』十二単を着させていただきました！」とつづり、5枚の写真を投稿。鮮やかな赤色の十二単姿を披露しました。凛としたたたずまいが印象的で、華やかな衣装を美しく着こなしています。この投稿にフ