佐藤二朗（57）が23日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、原作・脚本・主演を兼ねた映画「名無し」（城定秀夫監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。「5年前に（都内の）ニコタマ（二子玉川）に家族3人で行って、妻と子どもがラーメンを食べている間、ダイエット中の僕は食べられず、何となく歩いて、公園で家族が遊んでいる中、1人でウジウジ…ボーッと考えて思い浮かんだ話」と着想した当時を振り返った。ただ、横で