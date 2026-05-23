自民党の有志議員らが参加する研究会が、化粧品や美容サロン、ネイル、エステ、美容機器などの「J-Beauty」を国家戦略産業に位置づけるべく、広告規制の緩和などを盛り込んだ提言を政府へと出した。【映像】化粧品、使えない広告表現集日本の化粧品分野には、高品質な商品もある一方で、厳しい審査や広告規制によって“表現の壁”があるという。その結果、広告規制が日本よりゆるい韓国などに押されている現状がある。そこで『