齋藤飛鳥（27）が23日、都内で行われたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」で授賞式プレゼンターとして参加し、オレンジカーペットを歩きながら世界中のメディアの取材に応じた。青を基調とした着物姿で登壇。アニメについて「私が子供の頃はかっこいいアニメを見ていました。逆境でもエネルギーを燃やして頑張っている姿がすごく刺激を受けたので、その気持ちはなんとなく今でも持っているのかなと思いました」と