頭のいい人はどこが違うのか。元渋谷教育学園渋谷中学高等学校・国語科教諭の市野瀬早織さんは「超進学校の生徒たちは難しい文章を読むときに、わかるところをつないで〈おそらくこういうことを言おうとしているのだろう〉と予測を立てながら読み進める訓練をしている。じつは、東京大学の現代文の入試問題でも『推理読み』の力が問われている」という――。※本稿は、市野瀬早織『東大合格者が身につけた 一生使える「読み方スキ