元ガールズグループFANATICSのユン・ドイが、練習生時代に経験したことを打ち明けた。5月17日、ユン・ドイは自身のYouTubeチャンネル「ユン・ドイ到怡 DOILY」に、「元ガールズグループメンバーが語る、練習生時代からデビュー後までの過程」というタイトルの映像を公開した。【写真】「センターは事務所社長の恋人」元K-POPアイドルが暴露15歳の頃から10年間、練習生生活を送っていたというユン・ドイは、「事務所を4〜5社渡り