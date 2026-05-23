よかれと思ってファッションを褒めても、伝え方によっては相手に「いい加減なこと言ってるな」と判断されてしまうことがあるようです。あらぬ誤解を受けたくなければ、気を付けるべきポイントを押さえておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性148名に聞いたアンケートを参考に「『適当だなー』とガッカリされるファッションへの褒め言葉」をご紹介します。【１】「お洒落だねー」と明らかにダサい服を持ち上げ