東都大学野球連盟は２３日、春季リーグ戦の個人表彰選手を発表した。最高殊勲選手には、７季ぶり５度目の優勝を果たした国学院大の攻守の要・緒方漣内野手が選出された。表彰選手は以下の通り【最高殊勲選手】緒方漣（国＝６票、初）【最優秀投手】鈴木泰成（青＝９票、初）【最優秀防御率】中井遥次郎（国＝１・２３）【首位打者】緒方漣（国＝４割３分２厘）【新人賞】高田庵冬（