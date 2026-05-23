◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２３日、美浦トレセンラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）はＷコースでの最終調整。４ハロン６７秒５―１５秒６を馬なりでマークし、杉山助手は「追い切り後も変わらず順調です。ピリピリしたなかでも落ち着きがあって良い雰囲気。言うことはありませんね」と状態の良さを感じていた。フローラＳではラスト６００メートル