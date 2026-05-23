◆ ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２３日・横浜）モンテル外野手が９回にヤクルトでの初安打を放った。２２日に支配下契約を結び２３日、出場選手登録され、６回にサンタナの代走に起用。そのまま右翼の守備についた。６―０の９回先頭。吉野の５球目の変化球をとらえ左前に運ぶと両手を突き上げ喜んだ。モンテルは金光大阪からＯＢＣ高島、琉球ブルーオーシャンズ、四国ＩＬ・徳島を経て２２年育成ドラフト