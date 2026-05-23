◆ファーム・リーグハヤテ６―２巨人（２３日・静岡）巨人２軍はハヤテに２―６で敗戦。２６勝２１敗１分で貯金は５に減った。先発の新外国人・ブライアン・マタ投手（２７）が先発で６回１１安打６失点（自責２）。味方の２失策も絡み苦しい投球となった。７回は２番手・松浦慶斗投手（２２）、８回は３番手・石川達也投手（２８）が３者凡退に抑えた。打線は初回、暴投の間に先取点を奪ったが、ハヤテの先発左腕・佐藤宏