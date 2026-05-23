◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）ヤクルトはＤｅＮＡに勝利し２連勝。貯金を１１に増やした。初回から１四球を挟む６連打で６得点。打者一巡の攻撃でＤｅＮＡ入江に６０球も投げさせたが、これは初回１イニングに限ればセ・リーグで最多だった。先制点をたたき出したのはオスナ。０―０の初回２死二塁から、入江の投じた５球目、１３３キロのスライダーを右前に運び先制に成功した。助っ人外国