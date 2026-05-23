日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」８話場面カット（C）WOWOW AX-ON ICS Nordic 俳優・杏とフィンランド人俳優・ヤスペル・ペーコネンＷ主演による、日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」（WOWOW 毎週（日）午後10時〜）が、５月24日午後10時より最終話が放送・配信される。このたび、最終話の見どころと場面写真が公開された。【動画】「連続ド