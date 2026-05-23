◆パ・リーグ西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）西武が接戦を制し、首位攻防戦２戦目に勝利。オリックス戦の連敗を６で止めた。打線は両軍無得点の２回２死一、二塁でカナリオが左前適時打を放ち６試合ぶりに先制。４回２死一塁では相手の失策と一塁走者・カナリオの好走塁で２死三塁とすると、滝沢が中前適時打を放ち１点を追加した。５回には無死一、三塁から長谷川が左前適時打、無死二、三塁からは源田が