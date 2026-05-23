これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆「友達としてはいいけど…」と断られる女性ご相談予約があった亜依さん（仮名・31歳）は、開始時間を5分過ぎても会場に現れませんでした。電話をし