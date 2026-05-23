◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）怒とうの7連勝から、2連敗中の巨人。阪神との同一カード2戦目のスタメンが発表されました。この日は野手3選手を入れ替え。平山功太選手の抹消もあり代わって今季初昇格となった浅野翔吾選手が「1番・センター」で即スタメン起用となりました。また前日途中出場ながら攻守に躍動を見せた門脇誠選手も「8番・サード」で起用されています。先発バッテリーを組むのは、ウィットリ