西野七瀬（31）が23日、都内で行われたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」で授賞式プレゼンターとして参加し、オレンジカーペットを歩きながら世界中のメディアの取材に応じた。「なんかちょっと恥ずかしい気持ちです」。アニメを見る楽しみと仕事としてやる楽しみ。どちらが良いかとの質問には「私は声優のお仕事をたくさんはやっていないので、そっちの楽しさは全て知っているわけではないと思うんですけど」と