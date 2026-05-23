俳優矢野聖人（34）が23日、都内で、主演映画「心のパズル」（門脇重治監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。解離性同一障害を題材に、心の多面性に焦点を当てた作品。元俳優で今は探偵をしている主人公・湯浅公彦を演じた。湯浅は尊敬していた演出家が多重人格者だという証拠を見つけてくれという依頼を受ける。劇中には解離性同一障害の演出家・柳本清（六角慎司）やトランスジェンダーの社長（小松利昌）ら、マイノリティー