大坂なおみ、内島萌夏【パリ共同】テニスの四大大会第2戦、全仏オープンは24日にパリのローランギャロスで開幕し、シングルス1回戦が行われる。日本勢の試合は25日以降で、元世界ランキング1位で第16シードの大坂なおみ（フリー）が世界ランク46位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と顔を合わせる。世界110位の内島萌夏（安藤証券）は予選を突破した同182位のクレア・リウ（米国）と対戦。24日は、男女を通じ、史上最多の四大