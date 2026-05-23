◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンドーム）広島は粘り強い攻めで、中日に逆転勝ちした。ここまで4勝を挙げていた栗林が前日負傷降板し、この日登録抹消されたショックを振り払うべく、森下が先発。だが、1点を先制してもらったその裏に、4本のヒットと犠打で2点を奪われ逆転を許す。2回にも鵜飼にソロ本塁打を浴び、序盤の2回までで3失点。だが、その後は6回まで無失点に抑え、6回を98球、7被安打7奪三