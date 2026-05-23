漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われた。観客は飲酒を楽しみながら舞台のトークや音楽を楽しむ趣向。オープニングで兵動は「きょうは飲むぞ、という人、どれだけいますか？」と呼びかけると多くのファンから歓声。さらに「飲まないという人は？」と会場を見渡し、「ノンアルできょうのテンション、