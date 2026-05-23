タレントホラン千秋（37）が23日、お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）、NON STYLE石田明（46）がMCを務めるカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。恋愛観について打ち明けた。石田から恋愛について聞かれると「いい人がいたらいいなと思うんですけど、いなかったらいないで割と一人で楽しく生きていけてるんで。どっちでもというか。でも。積極的な方だとは思います」。好きになった相手に対