「イライラしながら作ったお菓子と、誰かのために作ろうと思ったお菓子って、本当に味が違う気がするんです」【写真】ぎゅっと詰められた宝箱のようなクッキー菓子そう話すのは、焼き菓子屋「ねこのひげ」（neconohige.___）のオーナー・武井美樹さん。武井さんは“心と体に優しいお菓子屋さん”をコンセプトに、オンラインなどで焼き菓子を販売している。焼き菓子屋という道に辿り着くまでには、2度の転職や適応障害を経験。「私