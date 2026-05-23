「クラウンエステート」70周年記念車とは！2025年11月20日、トヨタは「クラウンエステート」の特別仕様車「THE 70th」を発売しました。クラウンの誕生から70周年を記念した特別なモデルですが、エクステリア・インテリアはどのような装いになっているのでしょうか。【画像】これが「クラウンエステート THE 70th」です！ 画像を見る（30枚以上）クラウンエステートは、伝統の上質さにステーションワゴンの実用性とSUVの力強