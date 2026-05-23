大原かおり（50歳）さんといえば巨乳界の中でも珍しい「スリム巨乳」の先駆けでもあった。Hカップのバストに華奢な手足で97年から2002年にかけて5冊の写真集を出している。その大原さんが芸能生活30周年、50歳を記念して今年5月20日に22年ぶりの写真集『キケンなカオリ♡』を発売する。50代の女性としての体の変化なども聞いた。 【画像】銃口を口にあてミニスカポリスの衣装を着る大原かおり、バスタブに腰掛ける姿も 「今