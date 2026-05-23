1990年代中盤は、週刊誌やバラエティ番組で「巨乳タレント」が重宝されていた時代だ。そんな中、大原かおり（50歳）と言えば、「平成巨乳ブーム」の先駆け的な存在として知られる。さらに、超ミニのアメリカンポリス衣装で人気を博した『出動！ミニスカポリス』3代目メンバーとしても活躍。レギュラー番組やCM出演が相次ぎ、テレビで見ない日はないほどの人気を誇った。そんな大原さんに、当時のブームの