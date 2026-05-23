空気階段・鈴木もぐらには没頭する飯、「没頭飯」が存在する。食事に熱い想いを注ぐもぐらにとって、「雀荘で食べる飯」もまた特別なものだ。雀荘を放浪する番組を持つほどの雀荘愛があるもぐらにとって「雀荘飯」とは…。 【画像】雀荘飯について語る鈴木もぐら、表情はどこか柔らか 鈴木もぐらの書籍『没頭飯』より一部を抜粋・再構成し、雀荘飯の哲学に迫る。 空気階段・鈴木もぐらが語る「雀荘飯」 飯の味というも