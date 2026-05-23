◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6ｰ0 DeNA(23日、横浜スタジアム)DeNAは試合序盤で大きくリードを許し、連敗を喫しました。先発の入江大生投手がヤクルト打線に早々に捕まる展開。2アウトを奪いますが、3番内山壮真選手の2塁打を許しランナーを背負うと、4番オスナ選手のタイムリーで失点。その後も5番岩田幸宏選手に内野安打、6番増田珠選手に四球でピンチが続くと、7番古賀優大選手、8番高梨裕稔投手、9番武岡龍世選手に3連続タイ