◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6ｰ0 DeNA(23日、横浜スタジアム)首位ヤクルトは初回の猛攻でDeNAを圧倒しました。1回表2アウトから打線がヒットを量産。DeNA先発・入江大生投手相手に、3番内山壮真選手が2塁打で出塁。続く4番オスナ選手のタイムリーで先制。さらに5番岩田幸宏選手の内野安打、6番増田珠選手が四球を選びチャンス継続。ここから7番古賀優大選手、8番高梨裕稔投手、9番武岡龍世選手が3連続タイムリーで5点を追加。初