◇プロ野球 セ・リーグ 広島5-3中日 (23日、バンテリンドーム)前日勝利した中日は広島とのカード2戦目、逆転負けを喫しました。先発の大野雄大投手は初回、先頭打者にヒットを許すと、3番・小園海斗選手のタイムリー2ベースで先制点を許します。それでも打線は直後の攻撃、2番・山本泰寛選手、3番・ボスラー選手が連続ヒットで出塁すると、1アウト1塁3塁で4番・細川成也選手がライトへの犠牲フライを放ち、1点をすぐさま返します。