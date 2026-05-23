俳優の藤木直人（53）が23日、MCを務めるテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）の生放送で、運動会に臨む我が子にエールを送る場面があった。真っ白の爽やかなトップス姿でオープニングトークに登場した藤木は「全身白。1年ぶりに」と自身の衣装を指さす。同じくMCの女優・松下奈緒が「あ！まさかの、今日は戦う日ですね」と反応すると、「一番下の子の小学校の運動会ということで」と明かした。「クラス分け