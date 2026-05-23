東都大学野球連盟は２３日、春季リーグの表彰選手を発表した。最高殊勲選手には７季ぶりにリーグを制した国学院大の緒方漣内野手が輝いた。ベストナインにはドラフト候補の鈴木泰成投手、渡部海捕手（ともに青学大）、伊藤櫂人内野手が（中大）らが選ばれた。表彰選手は以下の通り。【最高殊勲選手】緒方漣（国学院大）?【最優秀投手】鈴木泰成（青学大）?【最優秀防御率】中井遥次郎（国学院大）１・２３【首位打者】緒方漣（国