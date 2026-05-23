◇パ・リーグオリックス1―4西武（2026年5月23日ベルーナドーム）オリックスの連勝が「3」でストップした。今季カード2戦目の4月1日から続いていた西武戦の連勝も「6」で止まった。先発した高島は4回途中までに2点を失い降板。5回には3番手の川瀬が2点を失った。打線は0―2の5回に渡部の適時打で反撃したものの及ばなかった。