21日、記者会見するハンガリーのマジャル首相＝ウィーン（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】ハンガリーのマジャル首相は22日、オルバン前政権が決定した国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）からの脱退を撤回すると明らかにした。自身の交流サイト（SNS）に投稿した。国際協調を重視する欧州連合（EU）と対立し、強権的と評された前政権からの政策転換を象徴する動き。ハンガリーは現時点ではICC加盟国だが、脱退意向を国