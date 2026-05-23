コスプレーヤーえなこ（32）が23日、都内で行われたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」に授賞式プレゼンターとして参加し、オレンジカーペットを歩きながら世界中のメディアの取材に応じた。華麗な衣装について「日本の神さまのトヨクモノ（豊雲野神）をイメージした衣装で、お袖とか襟元に雲をイメージした綿が付いている衣装です」と説明。世界各国のメディア取材を受けていることに「めちゃくちゃ緊張していま