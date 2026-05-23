◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月23日東京ドーム）好調をキープしている阪神・佐藤輝明内野手（27）が23日、試合前の東京ドームで、粋なファンサービスを行った。三塁定位置でノックを受けた後、三塁側フェンス越しに、ファン約10人にサイン対応した。「ファンは大事ですから」と常々口にしている佐藤輝。試合前時点で打率・375、12本塁打、36打点と好調を持続し、気持ちも乗っているからこそのメジャースタイルの対