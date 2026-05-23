俳優・有村架純（３３）が２３日、都内で行われた「クランチロール・アニメアワード２０２６」に出席した。えんじ色のロングドレスでオレンジカーペットを歩き、うっすら笑みを浮かべカメラマンの要望に手を振って応えた。また、元乃木坂４６の齋藤飛鳥（２７）青色の柄を基調とした着物で登場。髪をまとめ、白色の草履を履き、ゆっくり歩いた。イベントにはロックユニット・ポルノグラフィティや、歌手の高橋洋子（５９